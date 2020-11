PARIS, 3 fév 2005 (AFP) - La foncière Unibail a dégagé un bénéfice net en baisse de 22,1% en 2004 à 218,9 millions d'euros, contre 280,9 millions d'euros en 2003, et va racheter la société Exposium, société d'organisation de salons professionnels, pour 225 M EUR, a-t-elle indiqué jeudi.

En 2004, le cash flow courant après impôt, qui sert d'indicateur de référence en matière de résultat de société foncière, progresse de 5,1% à 298,6 M EUR, a-t-elle indiqué dans un communiqué. Côté perspectives, le groupe prévient en revanche s'attendre à une baisse de l'ordre de 15% de son cash flow courant après impôt par action en 2005, en raison des "cessions massives d'immeubles de bureaux en 2004, et la distribution exceptionnelle de plus d'un milliard d'euros en janvier 2005".

Quant au rachat d'Exposium, "l'opération devrait être réalisée le mois prochain et représenter un engagement financier de 225 millions d'euros", a précisé Unibail. Du point du vue de la direction, Unibail a précisé que l'actuel Pdg, Léon Bressler, souhaitait conserver, après l'assemblée générale des actionnaires d'avril 2005, la présidence du conseil d'administration mais confier la direction générale à Guillaume Poitrinal, l'actuel directeur général délégué.

Unibail propose de verser à ses actionnaires un dividende de 3,75 euros par action au titre de 2004, soit une hausse de 7,1% par rapport au dividende de 2003. Les loyers collectés en 2004, tous secteurs confondus, sont en baisse de 6,3% à 503 millions d'euros contre 537 millions d'euros un an plus tôt. Les loyers de bureaux sont en baisse de 21,9% à 207,8 millions d'euros, contre 266 millions d'euros, compte tenu des cessions massives de bureaux intervenues en 2004.

En revanche, les loyers des centres commerciaux sont en hausse de 6,3% à 187,4 millions d'euros et ceux du pôle centre des congrès et des expositions sont en hausse de 13,8% à 107,8 millions d'euros. "Le recul des loyers bruts et de l'excédent brut d'exploitation est totalement attribuable aux cessions massives de bureaux effectuées en 2004, en particulier le débouclage de Coeur Défense", a indiqué Unibail. En juillet 2004, Unibail a cédé 51% de la SCI Karanis, qui détient l'immeuble Coeur Défense, aux fonds Whitehall gérés par Goldman Sachs. La valeur expertisé du patrimoine s'établit à 6,974 milliards d'euros à fin 2004, contre 7,513 milliards d'euros fin 2003, a encore précisé Unibail.

Unibail adoptera les nouvelles normes IFRS à compter du 1er janvier 2005. Compte tenu de ces nouvelles normes comptables, les fonds propres du groupe seront renforcés de 277 millions d'euros et le résultat net sera de 875 M EUR, a indiqué la foncière.