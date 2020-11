WASHINGTON, 24 sept (AFP) - Les reventes de logements aux Etats-Unis ont

reculé de 2,7% en août par rapport à juillet à 6,54 millions d'unités (en

rythme annuel), a annoncé vendredi le groupement national des agents

immobiliers (NAR).

Le chiffre d'août est inférieur aux attentes des analystes qui tablaient sur un recul des ventes à 6,65 millions d'unités en rythme annuel. En juillet, les reventes avaient atteint 6,72 millions d'unités, selon la NAR qui a confirmé sa première estimation.

Comparé à août 2003, les reventes de logements ont grimpé de 2,3%. "Depuis avril nous avons connu trois mois de record historique pour les reventes de logements et août s'est classé au sixième rang des niveaux records historiques de reventes", a souligné David Lereah, l'économiste en chef de la NAR.

Il s'attend néanmoins à quelques "ralentissements supplémentaires" des ventes vers la fin de l'année ajoutant que "le rythme des ventes d'août est proche de nos prévisions pour l'ensemble de l'année". "Le niveau historiquement bas des prêts immobiliers aura été la surprise la plus agréable sur le marché cette année", a estimé le président de la NAR Walt McDonald. Le taux hypothécaire moyen pour un emprunt sur 30 ans se situait à 5,87% en aôut contre 6,06% en juillet et 6,26% en août 2003, a précisé la NAR. Le prix médian d'un logement revendu se situait à 190.100 dollars en août, soit 7,3% de plus qu'un an plus tôt.

Fin août, il y avait 2,48 millions de logements à revendre aux Etats-Unis, soit 0,4% de moins qu'en juillet. Ce parc nécessiterait 4,6 mois pour être écoulé au rythme des ventes d'août.