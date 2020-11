WASHINGTON, 19 mai 2005 (AFP) - Le président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Alan Greenspan a de nouveau plaidé jeudi pour une limitation de la taille des portefeuilles des géants du refinancement hypothécaires (GSE), tels que Fannie Mae ou Freddie Mac, pour préserver la stabilité des marchés financiers.

Sans restriction de la taille du bilan des GSE, nous mettons en danger notre capacité à préserver des marchés financiers sûrs et stables aux Etats-Unis, un élément clé pour soutenir l'accession à la propriété, a indiqué M. Greenspan dans le texte de son discours diffusé par avance.

Et l'instabilité financière, couplée aux taux d'intérêt élevés qu'elle entraîne, est la plus importante barrière à la croissance de l'accession à la propriété, a-t-il estimé lors d'un discours retransmis par satellite à la Fed d'Atlanta.

Il a averti que les GSE pouvaient croître virtuellement sans limite du fait que la loi n'impose pas que leurs portefeuilles se limite aux prêts hypothécaires.

La titralisation des prêts hypothécaires des GSE est la clé pour maintenir et renforcer les bénéfices qu'apportent Freddie Mac et Fannie Mae aux acheteurs de logements et au marché secondaire des prêts hypothécaires, a-t-il souligné.

En effet convertir les prêts hypothécaires en titres commercialisables ne créé pas d'imoportants risques systémiques, a-t-il assuré.

Il a de nouveau plaidé pour la mise en place d'un régulateur qui aurait une autorité comparable à celle des régulateurs bancaires, ayant les mains libres pour fixer les normes adéquates de capitalisation, et a souhaité fixer les conditions sous lesquelles un GSE pourrait se déclarer insolvable.

Mais il faut aller plus loin et limiter la taille des portefeuilles, sans quoi nous courons le risque d'accroître la perception, chez les investisseurs, que les GSE sont des instruments gouvernementaux et que leur dette est équivalente à une dette publique, selon lui.

L'une des façons de limiter le portefeuille des GSE est de créer une forte présomption que pratiquement tous les avoirs liés aux prêts immobiliers peuvent être titrisés, a-t-il assuré.

Les organismes de refinancement des prêts hypothécaires comme Freddie Mac ou Fannie Mae dominent le financement résidentiel aux Etats-Unis. Ils profitent du fait que, même s'ils ne sont pas directement dépendants du gouvernement, la plupart des investisseurs estiment que le gouvernement empêcherait toute défaillance, selon M. Greenspan.

Cette perception a permis une croissance exponentielle au cours des dernières années: en 2003, Fannie et Freddie détenaient 23% du marché des prêts hypothécaires de logements, contre 5,6% seulement à la fin des années 1990.