WASHINGTON, 26 juil (AFP) - Les reventes de logements aux Etats-Unis ont

connu une nouvelle hausse de 2,1% en juin à un record de 6,95 millions

d'unités (en rythme annuel) par rapport à mai, a annoncé lundi le groupement national des agents immobiliers (NAR).



Le chiffre de juin est nettement supérieur aux attentes des analystes qui tablaient sur un recul des ventes à 6,65 millions d'unités en rythme annuel.

En mai, le chiffre des reventes était déjà le plus haut depuis septembre 2003. Comparé à juin 2003, les reventes de logements ont grimpé de 17,4%, selon la NAR.

"L'amélioration du marché de l'emploi et une confiance des consommateurs plus forte entraînent une importante demande pour l'immobilier", a souligné David Lereah, l'économiste en chef de la NAR. Les "reventes de logements se portent toujours très bien et devraient rester plutôt robustes, même avec un léger recul attendu lors du second semestre", a-t-il ajouté.

Le taux moyen pour un emprunt sur 30 ans était de 6,29% en juin, contre 6,27% en mai et 5,23% en juin 2003, a rappelé M. Lereah. Le prix médian d'un logement revendu se situait à 191.800 dollars en juin, soit 9,6% de plus qu'un an plus tôt.

Fin juin, il y avait 2,40 millions de logements à revendre aux Etats-Unis, soit une hausse de 0,8% par rapport au mois précédent. Ce parc nécessiterait 4,1 mois pour être écoulé au rythme des ventes de juin.