WASHINGTON, 25 oct (AFP) - Les reventes de logements aux Etats-Unis ont

progressé de 3,1% en septembre par rapport à août à 6,75 millions d'unités (en

rythme annuel), à la faveur de taux d'emprunt toujours exceptionnellement bas,

a annoncé lundi le groupement national des agents immobiliers (NAR).

Le chiffre de septembre est le troisième plus haut niveau d'activité jamais enregistré, a souligné la NAR. Il est supérieur aux attentes des analystes qui tablaient sur une stabilité à 6,54 millions d'unités.

En août, les reventes avaient atteint 6,55 millions d'unités, selon la valeur révisée de la NAR. Comparé à septembre 2003, les reventes de logements ont grimpé de 1%. David Lereah, l'économiste en chef de la NAR, a souligné que la hausse des ventes traduisait notamment la baisse constante des taux d'emprunt. "La bonne nouvelle est que les taux ont été plutôt stables le mois dernier, autour de niveaux records, et cela augmente le pouvoir d'achat des acquéreurs qui veulent entrer sur le marché immobilier", a-t-il ajouté.

Le taux hypothécaire moyen pour un emprunt sur 30 ans se situait à 5,75% en septembre, contre 5,87% en août, a précisé la NAR. La NAR a précisé s'attendre à une remontée graduelle des taux d'intérêt. De ce fait "c'est peut-être aujourd'hui que les acheteurs potentiels ont la meilleure fenêtre d'opportunité", a estimé le président de la NAR Walt McDonald. Le prix médian d'un logement revendu se situait à 186.600 dollars en septembre, soit 8,6% de plus qu'un an plus tôt.

Le président de la Réserve fédérale Alan Greenspan avait jugé "très improbable" le 19 octobre l'hypothèse d'une bulle immobilière aux Etats-Unis, en dépit des fortes hausses de prix. "Quelques marchés locaux connaissent peut-être des déséquilibres de prix importants liés à la spéculation. Cependant "une distorsion sévère des prix semble très improbable au niveau national aux Etats-Unis, compte-tenu de sa taille et de sa diversité", avait-il estimé.

Fin septembre, il y avait 2,45 millions de logements à revendre aux Etats-Unis, soit 0,4% de plus qu'en août. Ce parc nécessiterait 4,4 mois pour être écoulé au rythme des ventes de septembre.