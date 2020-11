NEW YORK, 4 fév (AFP) - L'aéroport international d'Atlanta (Georgie, sud) ne pourra pas adapter tout de suite ses équipements pour accueillir l'A380, le futur appareil géant de l'avionneur européen Airbus, a déclaré vendredi une porte-parole de l'aéroport.

Principale plate-forme américaine de Delta Air Lines, compagnie partenaire d'Air France, cet aéroport est le plus fréquenté au monde en nombre de passagers et revendique aussi la deuxième place après Chicago pour le trafic d'avions commerciaux. "Dans le court terme nous ne ferons pas les ajustements pour intégrer cet avion (l'A380) à nos opérations régulières", a déclaré à l'AFP Felicia Browder, porte-parole de l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta.

Selon elle, de lourds travaux sont déjà en cours, visant notamment l'achèvement d'une 5ème piste à l'horizon mai 2006, et l'accueil de l'A380 obligerait l'aéroport à de nouveaux investissements coûteux. "Intégrer cet appareil à nos opérations régulières nous obligerait à remoderniser notre infrastructure", a ajouté Mme Browder, en précisant que les travaux en cours nécessitaient déjà un investissement de 6 milliards de dollars.

Toutefois si à terme Delta Air Lines s'équipait en A380 (la compagnie est pour l'instant en très mauvaise santé financière, ndlr), "alors nous ferions les ajustements nécessaires", a-t-elle souligné. L'aéroport est étroitement dépendant économiquement des flux de voyageurs générés par Delta. La porte-parole a également ajouté que le fabricant de l'avion intervenait dans le choix du lieu où il atterrira, et que pour l'instant Airbus n'avait pas donné son feu vert sur la conformité d'Atlanta pour l'A380.

"Nos pistes actuelles pourraient résister à l'atterrissage de cet appareil mais seulement dans une situation d'urgence", a-t-elle poursuivi. Cet aéroport a accueilli selon sa direction plus de 83 millions de voyageurs en 2004, soit "la plus forte fréquentation de passagers au monde", tandis que 964.000 opérations aériennes (décollages et atterrissages) ont été recensées l'an dernier, ce qui place Atlanta "légèrement derrière Chicago".

L'exploitation commerciale de l'A380, présenté à la mi-janvier à Toulouse, doit débuter à la mi-2006 sous les couleurs de la compagnie Singapore Airlines.

L'avion géant de 555 places pourra, en version charter, transporter jusqu'à 840 passagers, contre 416 au maximum pour le Boeing 747. En France, le maire de Toulouse a fait part de "la vive émotion" de sa ville --berceau d'Airbus-- à l'annonce des informations en provenance d'Atlanta. Toulouse et la capitale de l'Etat américain de Géorgie sont des villes jumelées.