WASHINGTON, 23 août 2005 (AFP) - Les reventes de logements aux Etats-Unis ont reculé de 2,6% en juillet par rapport à juin pour atteindre 7,16 millions d'unités (en rythme annuel), et des signes de refroidissement du marché sont perceptibles, a annoncé mardi le groupement national des agents immobiliers (NAR).



Les analystes tablaient sur 7,25 millions d'unités. Pour juin, la NAR a revu en hausse son estimation à 7,35 millions d'unités contre 7,33 millions annoncés initialement. Ce déclin est jugé "encourageant" par Loren Danielson, vice-président du groupe financier Ferris Baker Watts. Il retire "un petit peu de bouillonnement" du marché, a-t-il ajouté, en référence aux avertissements du président de la Réserve fédérale (Fed) Alan Greenspan sur le "bouillonnmement" préoccupant du marché immobilier.

Les reventes ont cependant atteint en juillet le 3e niveau plus élevé jamais enregistré par la NAR, a souligné David Lereah, le chef économiste du groupement. "C'est un nombre élevé, sous n'importe quel angle, et l'immobilier continue de stimuler l'ensemble de l'économie", a-t-il ajouté. Cet engouement pour l'immobilier se reflète dans les prix. Le prix médian d'un logement revendu se situait à 218.000 dollars en juillet, soit 14,1% de plus qu'en juillet 2004.

Les zones connaissant les plus fortes progressions de prix semblent se déplacer d'un quartier à l'autre, pour toucher les quartiers moins chers tandis que la hausse se ralentit dans les zones ayant connu la plus forte appréciation, a noté M. Lereah.

Une modération des prix est cependant envisageable à l'avenir. "Certains signes montrent que le secteur immobilier commence à se refroidir", a estimé Stephen Stanley, chef économiste chez RBS Greenwich Capital. Fin juillet, il y avait 2,75 millions de logements à revendre aux Etats-Unis. Ce parc nécessiterait 4,6 mois pour être écoulé au rythme des ventes de juillet, selon la NAR.

C'est le niveau le plus élevé depuis mai 1988. "De l'air commence à sortir du ballon. Les stocks commencent à grossir", ce qui pourrait rééquilibrer l'offre et la demande et ainsi réduire la pression sur les prix, a souligné M. Lereah. Mais par ailleurs il reste toujours très avantageux d'emprunter. Le taux moyen pour un prêt à 30 ans était de 5,70% en juillet contre 5,58% en juin, et 6,06% en juillet 2004, rappelle la NAR.

"Avec un niveau record de demandes de prêts immobiliers en juillet et des coûts d'emprunt toujours en dessous de 6%, le rythme des reventes devrait rester robuste au moins jusqu'à la fin de l'été", estime M. Stanley.