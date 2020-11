WASHINGTON, 25 avr 2005 (AFP) - Les reventes de logements aux Etats-Unis ont progressé de 1% en mars par rapport à février, pour s'établir à 6,89 millions d'unités (en rythme annuel), tandis que les prix bondissaient une fois de plus, a annoncé lundi le groupement national des agents immobiliers (NAR).

Ce chiffre est supérieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 6,80 millions d'unités en mars. Il constitue le troisième chiffre plus élevé jamais enregistré par la NAR.

Le NAR a revu à la hausse les chiffres de février, à 6,82 millions d'unités (rythme annuel) contre 6,79 millions d'unités annoncé dans un premier temps.

"Les reventes de logements ont progressé à des niveaux quasi-record en mars, avec des prix toujours en forte hausse", a souligné l'association. En effet le prix médian d'un logement revendu se situait à 195.000 dollars en mars, soit 11,4% de plus qu'en mars 2004. C'est la plus forte hausse enregistrée en 25 ans et le troisième mois consécutif que les prix des logements enregistrent une progression annuelle à deux chiffres.

"Les taux d'emprunt immobilier restent historiquement bas et l'amélioration du marché de l'emploi liée à la croissance économique semble avoir renforcé la confiance des acheteurs", a estimé David Lereah, l'économiste en chef de la NAR.

Le taux hypothécaire moyen pour un emprunt sur 30 ans se situait à 5,93% en mars contre 5,63% en février et 5,45% en mars 2004, a précisé la NAR. "La dynamique des ventes reste remarquablement solide à un niveau élevé, mais il est improbable qu'elles continuent d'être poussées à la hausse", a estimé Ian Shepherdsonde High Frequency Economics. Cette progression des reventes de logements vient tempérer les inquiétudes des analystes provoquées par le plongon de 17,6% des mises en chantier en mars.

Il s'agissait de leur plus forte baisse depuis janvier 1991, et les analystes y avaient vu un signe de ralentissement de l'investissement résidentiel au deuxième trimestre.

"La population augmente et il est évident que cela soutient la demande immobilière", a estimé M. Lereah. L'association immobilière a toutefois souligné les tensions existant sur le marché. "Même si les forces sous-tendant la vigueur du marché sont solides, nous aimerions vraiment voir une offre plus abondante afin que les gens ne se sentent pas sous pression au moment de décider un achat ou de faire une offre", a estimé le président de la NAR, Al Mansell.

Fin mars, il y avait 2,33 millions de logements à revendre aux Etats-Unis. Ce parc nécessiterait 4 mois pour être écoulé au rythme des ventes de mars, selon la NAR.

Les reventes d'appartements ont cédé 0,1% à 845.000 unités (rythme annuel), tandis que celles de maisons individuelles progressaient de 1,2% à 6,04 millions d'unités. Le chiffres de ventes de logements neufs pour le mois de mars est attendu mardi.