WASHINGTON, 5 mai 2005 (AFP) - Les responsables de l'ex-autorité provisoire irakienne (CPA), qui a dirigé l'Irak entre 2003 et juin 2004, sont incapables de justifier l'absence de 100 millions de dollars d'un fond destiné à la reconstruction en Irak, selon un rapport d'audit publié mercredi.

L'inspecteur général américain chargé de suivre la reconstruction irakienne a indiqué mercredi qu'il avait trouvé des indications de fraude potentielle transmises à la justice pour enquête.

Ce rapport d'audit est l'un des trois rapports publiés mercredi, mettant en cause la gestion et le suivi des contrats de reconstruction en Irak par l'autorité provisoire dirigée à l'époque par l'Américain Paul Bremer.

Ces rapports peignent le portrait d'une gestion désorganisée et négligée des fonds venus des contribuables américains et du peuple irakien lui-même, a dénoncé mercredi le sénateur américain Russ Feingold. Des milliards de dollars, le succès de la mission de stabilisation et la crédibilité américaine sont en jeu, et ces rapports inspirent très peu de confiance dans la compétence et la transparence dont ont fait preuve les Etats-Unis jusqu'ici, a-t-il ajouté.

Les Etats-Unis risquent de favoriser une culture de la corruption en Irak, a-t-il ajouté. Les contribuables américains ont fait un effort financier considérable pour soutenir la politique de l'administration américaine en Irak. Ils méritent mieux que ça, a-t-il dit.

Déjà le 14 février, un sénateur démocrate américain avait dénoncé la gabégie entourant la reconstruction en Irak. Le 31 janvier, le magazine Time avait affirmé que la CPA avait perdu la trace de près de neuf milliards de dollars destinés à la reconstruction du pays.