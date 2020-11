WASHINGTON, 23 nov (AFP) - Les reventes de logements aux Etats-Unis ont

reculé de 0,1% en octobre par rapport à septembre à 6,75 millions d'unités (en

rythme annuel), a annoncé mardi le groupement national des agents immobiliers

(NAR).

Le chiffre de septembre est conforme aux attentes des analystes. En septembre, les reventes avaient atteint 6,76 millions d'unités, selon la valeur révisée de la NAR.

Comparé à octobre 2003, les reventes de logements ont grimpé de 5,6%. David Lereah, l'économiste en chef de la NAR, a souligné que les reventes de logements dépassaient toujours les attentes grâce notamment à la persistance des faibles taux d'intérêts pour les prêts immobiliers.

"Bien sûr tous les autres fondamentaux du marché restent également robustes et donc nous ne verrons qu'un recul modeste des ventes de logements cette année en cas de relèvement progressif des taux d'intérêts", a-t-il indiqué, cité dans un communiqué.

Le taux hypothécaire moyen pour un emprunt sur 30 ans se situait à 5,72% en octobre contre 5,75% en septembre, et 5,95% en octobre 2003, a précisé la NAR. "Les ventes n'atteindront peut-être plus les niveaux records mais elles resteront élevées dans les années à venir et continueront à apporter des gains à long terme", a estimé Walt McDonald, président de la NAR. Le prix médian d'un logement revendu se situait à 187.600 dollars en octobre, soit 8,8% de plus qu'un an plus tôt.

Fin octobre, il y avait 2,40 millions de logements à revendre aux Etats-Unis, soit 0,4% de plus qu'en septembre. Ce parc nécessiterait 4,3 mois pour être écoulé au rythme des ventes d'octobre.