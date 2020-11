WASHINGTON, 25 jan (AFP) - Les reventes de logements aux Etats-Unis ont reculé de 3,3% en décembre par rapport à novembre, pour s'établir à 6,69 millions d'unités (en rythme annuel), a annoncé mardi le groupement national des agents immobiliers (NAR).

Ce chiffre est inférieur aux attentes des analystes, qui tablaient sur 6,80 millions d'unités en décembre.

En novembre, les reventes avaient atteint le niveau record de 6,92 millions d'unités (en rythme annuel), à égalité avec le record établi en juin 2004, selon la valeur révisée à la baisse par la NAR.

Par rapport à décembre 2003, les reventes de logements ont grimpé de 5%. Les reventes de logements ont inscrit en 2004 leur quatrième record annuel consécutif, avec une progression de 9,4% à 6,68 millions d'unités. David Lereah, l'économiste en chef de la NAR, a souligné que le recul des reventes de logements en décembre était attendu. "Notre impression est que les ventes de novembre ont représenté le sommet du cycle actuel du marché de l'immobilier, mais l'activité reste solide", a indiqué M. Lereah dans le communiqué de la NAR.

"Il n'y a pas de signe de baisse. Les ventes de logements vont se poursuivre à des niveaux historiquement élevés et on s'attend à ce que 2005 soit la deuxième meilleure année pour le marché des logements", a affirmé l'économiste. Le taux hypothécaire moyen pour un emprunt sur 30 ans se situait à 5,75% en décembre soit à peu près le même niveau qu'en novembre (5,73%), et à 5,88% en décembre 2003, a précisé la NAR.

En 2004, le taux hypothécaire moyen pour un emprunt à 30 ans s'est établi à 5,84%, le deuxième plus bas niveau depuis 1971, après celui de 2003 (5,83%). Fin décembre, il y avait 2,18 millions de logements à revendre aux Etats-Unis, soit 11,7% de moins qu'en octobre. Ce parc nécessiterait 3,9 mois pour être écoulé au rythme des ventes de décembre, selon la NAR. "Un stock serré de logements continue à faire pression sur les prix car nous avons toujours plus d'acheteurs que de vendeurs sur le marché. En fait, le stock de maisons disponibles à la vente est le plus bas jamais enregistré", a souligné David Lereah.

Le prix médian d'un logement revendu se situait à 188.900 dollars en décembre, soit 8,1% de plus qu'un an plus tôt. En 2004, le prix médian s'est établi à 184.100 dollars, soit une hausse de 8,3% par rapport à l'année précédente. Il s'agit de la plus forte augmentation annuelle depuis 1980, quand le prix médian avait progressé de 11,7%.