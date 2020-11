WASHINGTON, 24 août (AFP) - Les reventes de logements aux Etats-Unis ont

fléchi de 2,9% en juillet par rapport à juin tout en restant à un niveau

toujours élevé, à 6,72 millions d'unités (en rythme annuel), a annoncé mardi le groupement national des agents immobiliers (NAR).



Le chiffre de juillet est inférieur aux attentes des analystes qui tablaient sur un recul des ventes à 6,81 millions d'unités en rythme annuel.

Il n'en reste pas moins le troisième plus haut niveau de reventes jamais enregistré, a précisé le groupement.

En juin, les reventes avaient atteint un niveau record de 6,92 millions d'unités, selon la NAR qui a un peu révisé en baisse sa première estimation de 6,95 millions.

Comparé à juillet 2003, les reventes de logements ont grimpé de 8,6%. "Le volume actuel des ventes est très au-dessus des records de l'an dernier, et le niveau inédit que nous atteindrons en 2004 est un facteur important de l'ensemble de la croissance américaine", a souligné David Lereah, l'économiste en chef de la NAR.

Le taux moyen pour un emprunt hypotécaire sur 30 ans était de 6,06% en juillet contre 6,29% en juin, a rappelé M. Lereah, en soulignant que les taux avaient continué de baisser ces dernières semaines.

"Le taux hypothécaire sur 30 ans tourne aujourd'hui autour de 5,80%, ce qui aidera à maintenir les conditions d'emprunt favorables et contribuera à un niveau de ventes toujours historiquement élevé dans les mois à venir", a assuré l'économiste.

Le prix médian d'un logement revendu se situait à 191.300 dollars en juillet, soit 8,7% de plus qu'un an plus tôt.

Fin juillet, il y avait 2,4 millions de logements à revendre aux Etats-Unis, soit un niveau inchangé par rapport au mois précédent. Ce parc nécessiterait 4,3 mois pour être écoulé au rythme des ventes de juillet.