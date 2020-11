WASHINGTON, 25 fév (AFP) - Les reventes de logements aux Etats-Unis ont fléchi de 0,1% en janvier par rapport à décembre, pour s'établir à 6,8 millions d'unités (en rythme annuel), a annoncé vendredi le groupement national des agents immobiliers (NAR).

Ce chiffre est supérieur aux attentes des analystes, qui tablaient sur 6,7 millions d'unités en janvier. En décembre, les reventes avaient atteint le niveau de 6,81 millions d'unités (en rythme annuel), selon la valeur révisée à la baisse par la NAR.

Les chiffres de la NAR inckuent désormais les ventes d'appartements. "Le léger déclin des ventes de maisons individuelles a été équilibré par un niveau record de ventes mesuelles d'appartements", a souligné David Lereah, l'économiste en chef de la NAR.

Le taux hypothécaire moyen pour un emprunt sur 30 ans se situait à 5,71% en janvier contre 5,75% en décembre et 5,71% en janvier 2004, a précisé la NAR.

Le prix médian d'un logement revendu se situait à 189.00 dollars en janvier, soit 10,5% de plus qu'un an plus tôt.

Fin janvier, il y avait 2,05 millions de logements à revendre aux Etats-Unis, soit 5,8% de moins qu'en décembre. Ce parc nécessiterait 3,7 mois (un niveau historiquement bas) pour être écoulé au rythme des ventes de janvier, selon la NAR.