WASHINGTON, 24 mai 2005 (AFP) - Les reventes de logements aux Etats-Unis ont atteint un nouveau record en avril, progressant de 4,5% par rapport à mars à 7,18 millions d'unités (en rythme annuel), tandis que les prix s'envolaient, a annoncé mardi le groupement national des agents immobiliers (NAR).

Le chiffre des ventes est supérieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 6,90 millions d'unités. Il bat le précédent record établi en juin 2004, a précisé la NAR. Le groupement a revu à la baisse les chiffres de mars, à 6,87 millions d'unités (rythme annuel) contre 6,89 millions d'unités annoncé dans un premier temps.

Même s'il était attendu que l'activité soit forte en avril, un nouveau record est un peu imprévu, a souligné David Lereah, l'économiste en chef de la NAR.

Mais on peut en dire autant du comportement des taux d'emprunt immobiliers qui ont été inférieurs aux prévisions, a-t-il ajouté. Le taux hypothécaire moyen pour un emprunt sur 30 ans se situait à 5,86% en avril contre 5,93% en mars, et 5,83% en avril 2004, a précisé la NAR.

Quand on regarde les gains récents de l'emploi, on assiste à un alignement de facteurs positifs qui coïncident avec une dynamique démographique favorable à la demande immobilière, a estimé M. Lereah. Les prix sont également restés élevés en avril.

En effet le prix médian d'un logement revendu se situait à 206.000 dollars en avril, soit 15,1% de plus qu'en avril 2004. Il faut remonter à novembre 1980 pour trouver une hausse plus forte sur un an.

Nous avons connu une importante pénurie de maisons à vendre. La dynamique du marché souligne la valeur de l'investissement immobilier à long-terme, a de son côté estimé le président de la NAR, Al Mansell. Fin avril, il y avait 2,48 millions de logements à revendre aux Etats-Unis.

Ce parc nécessiterait 4,2 mois pour être écoulé au rythme des ventes d'avril, selon la NAR.