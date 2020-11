WASHINGTON, 26 sept 2005 (AFP) - Les reventes de logements aux Etats-Unis ont progressé de 2% en août par rapport à juillet pour atteindre 7,29 millions d'unités (en rythme annuel), un niveau quasi-record, a annoncé lundi le groupement national des agents immobiliers (NAR).

Les analystes tablaient sur une baisse à 7,11 millions d'unités. C'est le deuxième plus haut niveau jamais enregistré pour les reventes de logements, a précisé la NAR dans un communiqué. Pour juillet, la NAR a revu en légère baisse son estimation à 7,15 millions d'unités contre 7,16 millions annoncés initialement. Par rapport à août 2004, les ventes ont progressé de 7,8%. Les fondamentaux restent positifs pour le secteur immobilier, a souligné David Lereah, chef économiste du groupement.

"Dans un contexte général de croissance de la population et de conditions d'accès au crédit favorables, les ventes de logements restent à un niveau très sain", a-t-il affirmé. "Les stocks se sont améliorés en août mais ils restent tendus, et nous avons du chemin à parcourir avant de trouver un équilibre entre vendeurs et acheteurs", selon lui.

Fin août, il y avait 2,86 millions de logements à revendre aux Etats-Unis. Ce parc nécessiterait 4,7 mois pour être écoulé au rythme des ventes d'août, selon la NAR. "De ce fait nous continuons de prévoir une appréciation des prix supérieure à la normale pour l'avenir proche", a affirmé M. Lereah. Le prix médian d'un logement revendu se situait à 220.000 dollars en août, soit 15,8% de plus qu'en août 2004.

Il reste toujours très avantageux d'emprunter aux Etats-Unis. Le taux moyen pour un prêt à 30 ans était de 5,82% en août contre 5,70% en juillet, et 5,87% en août 2004, selon le communiqué de la NAR.