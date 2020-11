FRANCFORT (Allemagne), 22 sept (AFP) - Un ancien dirigeant du principal

fonds immobilier en Allemagne a été placé en détention provisoire dans le

cadre d'un vaste scandale immobilier, principalement aïgu à Francfort (ouest),

a indiqué mercredi le Parquet de cette ville.

Le ministère public reproche à l'ex-patron de la Deka Immobilien Bank Investment GmbH, âgé de 47 ans, d'être impliqué dans des versements de pots-de-vin entre banquiers, promoteurs et architectes pour l'achat de terrain de construction onéreux.

Trois autres suspects, parmi lesquels l'ex-dirigeant de DB Real Estate, filiale immobilière de la première banque privée du pays Deutsche Bank, ont déjà été placés en détention provisoire dans le cadre de cette affaire. La justice avait récemment indiqué enquêter contre plus de 40 personnes à Francfort, responsables de fonds d'investissement immobiliers, banquiers, architectes, promoteurs et intermédiaires.

De son côté, le régulateur financier allemand (BaFin) a ouvert sa propre enquête, afin de déterminer si des particuliers ayant investi dans des fonds immobiliers ont été lésés par cette affaire. Au début de cette année, un gérant d'immeubles de DB Real Estate avait été condamné à six ans de prison pour corruption après avoir perçu de multiples pots-de-vin en échange de l'attribution de contrats. C'est en partant de cette affaire que la justice a remonté le fil et découvert un scandale beaucoup plus vaste à Francfort, montrant que ces pratiques étaient répandues. La parquet de Francfort avait indiqué récemment que les enquêteurs s'intéressaient à des projets immobiliers dans d'autres villes d'Allemagne.