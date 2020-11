LOS ANGELES, 2 déc (AFP) - Un des plus célèbres studios d'Hollywood, le

Sunset-Gower où furent tournés notamment "Tant qu'il y aura des hommes" et

"Funny Girl" ont été vendus pour plus de 100 millions de dollars, ont annoncé

jeudi les acheteurs.

L'ancien quartier-général de Columbia qui produisit durant les années 1930 les films de Frank Capra, a été acheté par un Fonds privé d'investissement en bourse californien, le Global Innovation Partners à son propriétaire depuis 28 ans, la société Pick-Vanoff. La propriété de 6,8 ha, un des rares studios encore indépendant au coeur d'Hollywood, était estimée à 110 millions de dollars par les agences immobilières. Les studios Sunset-Gower qui comptent seize plateaux étaient utilisés pour le tournage de séries télévisées comme "Six Feet under" et continueront de fonctionner pour le cinéma et la télévision, ont indiqué leurs nouveaux propriétaires. A son heure de gloire, le studio avait vu le tournage de films comme "M. Smith va à Washington" de Franck Capra avec James Stewart (1939), ou "Funny Girl" avec Barbra Streisand en 1968.

