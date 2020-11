PARIS, 5 oct 2004 (AFP) - Le groupe Bouygues pourrait retenir deux des six

candidats au rachat de sa filiale Saur (eau, énergie, propreté), à l'issue de

la période du dépôt des offres fermes début novembre, et organiser un

troisième tour, a indiqué mardi à l'AFP une source proche du dossier.

Les fonds d'investissement français Eurazeo et PAI, et anglo-saxons CVC Capital Partners, BC Partners, Candover et Terra Firma ont fait des propositions qui valorisent la Saur entre 800 et 850 millions d'euros, a-t-elle ajouté. La banque d'affaires Rothschild, mandatée par Bouygues, avait reçu mi-septembre plus d'une quinzaine d'offres pour le rachat partiel ou total de la Saur que le groupe de BTP et de communication détient à 100%.

Sur les six fonds qui restent en lice, "le plus probable est que Bouygues en retienne deux pour un troisième tour", a précisé cette source. A l'issue du dépôt des offres fermes début novembre, le groupe examinera l'ensemble des propositions: "le prix n'est pas le seul critère, tout dépendra des autres clauses de reprise, garanties, positions vis-à-vis du personnel etc.", a-t-elle rappelé.

Selon elle, le groupe Bouygues n'a pas encore décidé s'il vendra Saur en totalité ou en conservera une part du capital, mais la décision sera prise "avant la fin de l'année".