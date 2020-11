PARIS, 15 jan 2005 (AFP) - Annick Lepetit, porte-parole du parti socialiste, a jugé vendredi que l'UMP faisait "de l'esbroufe", après l'annonce du ministre délégué au Logement et à la Ville, Marc-Philippe Daubresse, qu'un dispositif pour réglementer la vente d'immeuble à la découpe serait prêt avant la fin du mois.

Il s'agit, selon le gouvernement, de faire face au phénomène de ventes d'immeubles par lot qui obligent certains locataires des grandes villes à quitter leurs logements faute de pouvoir les racheter, compte tenu de la flambée des prix de l'immobilier.

Mme Lepetit rappelle, dans un communiqué, que "sa proposition d'amendement au texte de programmation sur la cohésion sociale visant à freiner cette spéculation immobilière a été rejetée par la majorité". Le PS souligne en outre que "la droite parlementaire, loin de lutter contre la spéculation foncière, s'est mobilisée pour restreindre les critères du logement décent définis dans la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains (dite loi SRU) et que désormais des logements de moins de 9m2 pourront être loués".

"Sous le prétexte fallacieux de lutter contre la crise du logement, l'UMP et le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin favorisent donc la spéculation foncière et les marchands de sommeil", ajoue Mme Lepetit qui "réclame une mise en cohérence des discours et des actes gouvernementaux pour répondre au désarroi des Français qui ont de plus en plus de mal à se loger".