Les ventes de logements neufs en France en 2004

ont atteint un "niveau exceptionnel", en hausse de 8,7% par rapport à 2003 à

112.200 unités, a annoncé le ministère de l'Equipement mardi dans un

communiqué.

Au quatrième trimestre 2004, ces ventes ont progressé de 4,7% par rapport au même trimestre un an plus tôt à 27.500 unités et le ministère observe un "ralentissement" constaté dès le troisième trimestre.

Alors que le premier semestre de l'année a enregistré une progression de 13,8%, le second semestre a seulement progressé de 3,8%, a souligné le ministère.

Sur l'ensemble de l'année, la croissance des ventes des appartements (+9,3%) est "plus forte" que celle des maisons (+5,5%), mais la hausse des ventes des maisons individuelles a été deux fois plus forte au quatrième trimestre.

"Ce sont les ventes de maisons de petite taille qui sont les plus dynamiques, alors qu'au contraire celles des studios sont en recul", sur les derniers mois de l'année 2004. "Pour les maisons de moins de quatre pièces, l'augmentation atteint 50%" sur le quatrième trimestre, souligne le ministère, tandis que les cinq pièces reculent de 12%.

Le prix de vente moyen d'une maison a progressé de 6,2% au quatrième trimestre tandis qu'il a progressé sur la période de 9,4% pour les appartements.