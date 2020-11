PARIS, 29 juil 2004 (AFP) - Le groupe français de services Veolia

Environnement a cédé pour 916 M EUR ses parts dans le groupe de BTP espagnol FCC à un groupe d'investisseurs mené par la femme d'affaires Esther Koplowitz, ce qui lui permet de réduire son endettement net de 1,1 milliard d'euros.



Cette transaction, qui devrait être effective au cours du troisième trimestre 2004, est subordonnée à l'accord des autorités de la concurrence espagnoles, a annoncé Veolia jeudi dans un communiqué.

"Cette cession permettra à Veolia Environnement de réduire son endettement net de 1,1 md EUR et comprendra le versement total en numéraire de 916 M EUR (avant frais de transaction) y compris le versement d'un dividende exceptionnel de B-1998 à Veolia qui précédera l'opération", a indiqué le groupe.

Les conditions de cession valorisent implicitement l'action FCC dans B-1998 à environ 30 euros, ajoute le communiqué. Veolia détient 49% de la holding B-1998, qui détient elle-même 52,5% de FCC (Fomento de Construcciones y Contratas).

"FCC souhaite rester un groupe très diversifié alors que Veolia Environnement achève son recentrage sur ses métiers de services à l'environnement", explique dans le communiqué le PDG de Veolia Henri Proglio, qui juge que cette transaction permet au groupe de renforcer sa situation financière.

"Parallèlement, FCC pourra poursuivre pleinement son développement dans ses trois métiers de base, la construction, le ciment et les services", a ajouté M. Proglio.

"Nos stratégies de développement ne s'accordant plus parfaitement, j'ai retenu en accord avec le conseil d'administration la meilleure solution possible: la cession de notre participation dans des conditions très satisfaisantes et au mieux de l'intérêt de nos actionnaires", a-t-il estimé.

Le groupe continuera cependant de s'intéresser au marché espagnol des services à l'environnement, "qui demeure un marché porteur", a précisé le Pdg.

FCC, société cotée à la bourse de Madrid, a réalisé en 2003 un chiffre d'affaires consolidé de 6,051 milliards d'euros et Esther Koplowitz en est la première actionnaire.

Compte-tenu de la consolidation à 49% de FCC par Veolia, la contribution en 2003 de FCC aux comptes de Veolia s'est élevée à 2,965 milliards d'euros en terme de chiffre d'affaires et à 275 M EUR en terme d'Ebit.

La participation dans FCC a été acquise en 2000 auprès de Vivendi pour un montant total de 691 M EUR. La valeur de FCC dans les comptes consolidés de Veolia Environnement s'établissait à 810 M EUR au 31 décembre 2003.