MILLAU (Aveyron), 18 nov 2004 (AFP) - Les responsables du chantier du

viaduc de Millau (Aveyron) ont présenté jeudi à la presse les derniers essais

de comportement de l'ouvrage en charge, en attendant l'inauguration prévue le

14 décembre par la mairie.

Vingt-huit camions d'une société aveyronnaise, représentant une charge totale de 960 tonnes se déplacent en convoi depuis mercredi matin sur le pont le plus haut du monde, 270 mètres au-dessus de la vallée du Tarn, a indiqué le directeur du chantier pour la société Eiffel qui a construit le tablier du viaduc, Jean-Pierre Gerner.

Pour ces "essais statiques" qui doivent se terminer vendredi, des mesures doivent être effectuées par des ingénieurs topographes en 21 points de l'ouvrage, une première fois avec des camions vides, puis chargés, et une nouvelle fois vides. Les déformations peuvent atteindre sans risque 600 mm, a indiqué M. Gerner.

Des mesures de température et de tension des haubans seront également effectuées au sein du tablier, l'instrumentation restera en place et sera reliée à la barrière de péage par un système d'alerte. Deux essais dynamiques doivent également être réalisés les 24 et 26 novembre. Une charge de 100 tonnes suspendue sous le tablier entre deux piles du viaduc sera brutalement lâchée afin de mesurer les vibrations verticales du tablier, a ajouté M. Gerner.

Le viaduc réalisé par le groupe Eiffage, devrait être inauguré officiellement le 14 décembre, selon la mairie de Millau, pour une ouverture au public le 16 ou le 17 décembre. Eiffage devrait engager 1 million d'euros dans cette cérémonie regroupant plus de 1.500 invités. La venue du président de la République Jacques Chirac est espérée.

De son côté, la mairie a prévu toute une semaine de festivités du 14 au 19 décembre. Elle a notamment décidé d'ouvrir le viaduc à tous les Aveyronnais le 15 décembre dans l'après-midi: une noria d'autocars devrait les conduire du centre-ville de Millau jusqu'au viaduc et leur permettre de parcourir gratuitement ce pont d'une longueur de 2,46 kilomètres.