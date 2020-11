PARIS, 30 nov 2004 (AFP) - Le groupe Vinci a porté sa participation dans le

concessionnaire autoroutier Autoroutes du Sud de la France (ASF) de 21% à

22,7% à la suite du pacte d'actionnaires avec l'Etat, a-t-il annoncé mardi

dans un communiqué.

L'Etat et le groupe de construction Vinci, principaux actionnaires d'Autoroutes du Sud de la France, ont conclu avec ce dernier un accord, annoncé le 25 novembre, sur le capital et la gouvernance de l'entreprise. L'Etat, qui détient 50,3% du capital d'ASF, s'est engagé "à permettre la cooptation d'un administrateur proposé par Vinci au conseil d'administration d'ASF" et Vinci s'est engagé de son côté à ne pas accroître sa participation au delà de 23% jusqu'à la fin du pacte le 31 décembre 2007.

Vinci a en outre précisé mardi qu'il avait augmenté sa participation à la fois en achetant des titres sur le marché et en utilisant un accord dit "equity swap" datant de fin 2003, que le groupe a "denoué ce jour". Par l'utilisation de ce mécanisme financier, Vinci a pu engranger une plus-value en payant en réalité les actions Vinci au prix d'introduction, ce qui se traduira dans les comptes 2004 par "un produit financier exceptionnel net après impôt de l'ordre de 60 millions d'euros", a précisé le groupe dans son communiqué.