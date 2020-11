PARIS, 11 mars 2005 (AFP) - Le groupe français de construction et de services Vinci a indiqué vendredi avoir racheté la société allemande NK Networks and Services, spécialisée dans l'intégration d'infrastructures réseaux, la ToIP (téléphonie utilisant la technologie internet) et la sécurité des réseaux.

Cette opération, dont le montant n'est pas dévoilé, "permet à Axians, le réseau d'entreprises de Vinci Energies spécialisé dans l'intégration voix données-images, d'étendre sa présence en Europe", souligné le groupe dans un communiqué. Implantée dans neuf villes en Allemagne, la société NK Networks and Services compte 132 salariés et a réalisé en 2004 un chiffre d'affaires de 47 millions d'euros.

