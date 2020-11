PARIS, 6 sept 2005 (AFP) - Le groupe de construction et de services français Vinci a dégagé au premier semestre 2005 un bénéfice net en hausse de 19,4% à 356 millions d'euros, contre 298 millions d'euros sur la période correspondante de 2004, a-t-il annoncé mardi dans un communiqué.

Pour l'année 2005, le groupe prévoit "une nouvelle progression des résultats", mais il n'a pas avancé de détail chiffré. Le carnet de commandes est en progression de 11% sur douze mois, à un niveau de 15,2 milliards d'euros au 31 juillet 2005, représentant 10 mois d'activité, a rappelé le groupe. "Le renouvellement du carnet de commandes continuant de s'effectuer dans de bonnes conditions, Vinci aborde la fin de l'exercice 2005 et le début de 2006 avec confiance", a-t-il ajouté.

Vinci a dégagé au premier semestre un bénéfice opérationnel en hausse de 18,5% à 602,4 millions d'euros, contre 508,3 millions d'euros un an plus tôt.

Le pôle concessions et services du groupe, qui a par ailleurs déposé une offre de reprise sur Autoroutes du Sud de la France (ASF) dont il détient 23%, a dégagé un bénéfice net en hausse de 14,9% à 143 M EUR, contre 124 M EUR.

Le secteur de la construction a dégagé un bénéfice net en hausse de 31,6% à 153 millions d'euros, contre 116 millions d'euros un an plus tôt. La branche énergies de Vinci a dégagé un bénéfice net presque doublé à 41 M EUR contre 21 M EUR un an plus tôt. La branche routes a dégagé un bénéfice net en hausse de 7,6% à 13 millions d'euros contre 12 millions d'euros au premier semestre 2004.

La capacité d'autofinancement progresse de 13% sur le semestre à 918 millions d'euros, a encore indiqué Vinci. Les investissements de développement dans les concessions représentent un montant de 357 millions d'euros, "en accroissement de 87 millions d'euros, sous l'effet de l'accélération des investissements de Cofiroute", a expliqué Vinci. L'endettement net du groupe s'inscrit en légère progression à 3,1 milliards d'euros. Le résultat net par action est de 2,16 euros, en hausse de 16,5% par rapport au premier semestre 2004.

Le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 10,6% sur l'ensemble du premier semestre à 10,051 milliards d'euros, contre 9,086 milliards d'euros pour la même période de 2004. A structure constante, le chiffre d'affaires s'inscrit en hausse de 9,4%. Enfin, il a été décidé lors du conseil d'administration de verser un acompte sur le dividende de l'exercice de 0,70 euro par action, en hausse de 17%, dont le paiement interviendra le 20 décembre prochain, a-t-il indiqué.