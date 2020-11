PARIS, 5 août 2004 (AFP) - Le groupe de construction français Vinci a

annoncé jeudi dans un communiqué un chiffre d'affaires de 9,1 milliards

d'euros au premier semestre 2004, en hausse de 6,4% par rapport aux 8,51 mds EUR dégagés au premier semestre de 2003.



Les perspectives pour le reste de l'exercice sont "excellentes", selon Vinci, qui souligne "une hausse des prises de commandes enregistrées au cours des 6 premiers mois de l'année proche de 25%". Le carnet de commandes atteint 13,8 mds EUR au 30 juin 2004, représentant près de 10 mois d'activité, relève-t-il encore.

Au premier semestre, la croissance a été tirée par les activités françaises qui affichent une hausse de 10% sur un an et particulièrement par la construction (+12%) et la route (+11%), précise le groupe.

Après la forte augmentation enregistrée au premier trimestre (+12,2%), qui avait bénéficié de conditions climatiques favorables, l'activité est restée bien orientée au deuxième trimestre (+8,4%), poursuit le groupe.

A l'international, le chiffre d'affaires (3,3 mds EUR) est en légère progression à structure comparable (+0,7%).

L'activité routes enregistre la plus forte progression avec une hausse de 8,8% à 2,533 mds EUR au premier semestre contre 2,328 mds EUR l'année dernière.

A l'international, cette activité a été particulièrement soutenue en Grande-Bretagne, dont le marché de l'entretien routier reste très dynamique, aux Etats-Unis, où Eurovia a obtenu plusieurs contrats d'élargissement et de réfection d'autoroutes et en Allemagne, où la stabilisation du marché routier semble maintenant confirmée, relève Vinci.

L'activité énergies enregistre une hausse de 6,7% à 1,593 md EUR pour les six premiers mois contre 1,493 md EUR à la même période de l'année dernière.

Ce secteur est toujours dynamique dans le domaine des télécommunications, porté par les investissements de déploiement de l'UMTS menés par les opérateurs. A l'international, la reprise se confirme dans la plupart des filiales européennes avec une hausse globale de chiffre d'affaires de 3,5% à structure comparable.

L'activité construction progresse de 4,6% à 3,933 mds EUR. Les réseaux d'entreprises locales de Sogea Construction et GTM Construction ont connu une forte activité tant en région parisienne qu'en province.

A l'international, le chiffre d'affaires recule de 5% à structure réelle à 1,7 md EUR.

Enfin l'activité concessions et services s'améliore de 3% à 936,9 M EUR. Le groupe relève le redémarrage du trafic poids lourds.