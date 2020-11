PARIS, 4 nov (AFP) - Le groupe de construction et de services Vinci a

annoncé jeudi un chiffre d'affaires de 14,2 milliards d'euros sur les 9

premiers mois de l'année, en hausse de 6,3% par rapport à la même période de

2003, et prévoit de "très bonnes perspectives" pour le reste de l'année.

L'activité est restée soutenue au 3ème trimestre, le chiffre d'affaires affichant une croissance de 5,5% sur le trimestre (+4,2% à périmètre et change constants), souligne le groupe dans un communiqué.

La croissance est tirée par les activités françaises, dont le chiffre d'affaires cumulé ressort à 8,8 milliards d'euros, en hausse de près de 10% (+8,8% à structure comparable), soit 62% du total, a précisé le texte. L'activité a été particulièrement forte dans la construction, qui affiche une hausse proche de 15% de son chiffre d'affaires au 3ème trimestre.

A l'international, le chiffre d'affaires cumulé est en légère progression à 5,4 mds EUR (+0,9% à structure réelle, +1,2% à structure comparable), la bonne performance d'ensemble des implantations permanentes dans les différents métiers ayant permis, comme au premier semestre, de compenser la contraction des grands projets.

"Avec un carnet de commandes de 13,9 milliards d'euros représentant près de 10 mois de chiffre d'affaires en moyenne, et en accroissement d'environ 15% sur un an, les perspectives d'activité pour le reste de l'année et le prochain exercice demeurent très bonnes", a estimé Vinci.

Toutes les branches du groupe enregistrent une croissance. Les Concessions progressent de 2,3% à structure réelle (+3,8% à structure comparable) pour s'établir à 1,462 mds EUR. Le chiffre d'affaires des neuf premiers mois de Cofiroute s'est élevé à 667 M EUR en augmentation de 4,6%. Les recettes de péages se montent à 652 M EUR, en hausse de 4%.

La branche énergies enregistre sur la même période 2,387 mds de chiffre d'affaires en hausse de 3,9% à structure réelle (+1,6% à structure comparable). Le chiffre d'affaires de la branche Routes s'élève à 4,174 mds d'euros en hausse de 6,4% à structure réelle (+6,2% à structure comparable).

Enfin la construction affiche une hausse de 7% (+6,7% à structure comparable), à 6,1 mds EUR. "Les réseaux d'entreprises locales de Sogea Construction et GTM Construction connaissent toujours une forte croissance de leur activité tant en région parisienne qu'en province, prolongeant ainsi la tendance observée depuis plusieurs trimestres", a relevé le groupe.

"L'activité a progressé au 3ème trimestre (+1,9% à structure comparable) grâce, en particulier, à la bonne performance des activités de maintenance en Allemagne et de bâtiment en Grande-Bretagne, les filiales d'Europe centrale et orientale continuant, quant à elles, de bénéficier du développement des infrastructures dans cette zone (autoroute M7 en Hongrie notamment)", a expliqué encore Vinci.