PARIS, 27 avr 2005 (AFP) - Le groupe français de construction et de services Vinci a réalisé au premier trimestre 2005 un chiffre d'affaires en hausse de 8,9% à 4,4 milliards d'euros contre 4,045 mds EUR pour la même période un an plus tôt, a-t-il annoncé mercredi dans un communiqué.

A structure constante, la hausse du chiffre d'affaires ressort à 7,7%, a précisé Vinci, qui n'a pas donné de perspective chiffrée pour l'année 2005. Le carnet de commandes, hors concessions, s'établit à près de 15 milliards d'euros au 31 mars 2005, "en augmentation de 6% sur le trimestre et de 17% sur douze mois", a indiqué le groupe. Ce carnet de commandes représente 10 mois d'activité moyenne, contre 9,3 mois un an auparavant, a-t-il encore précisé. Cette "performance" a été "obtenue en dépit des intempéries qui ont affecté principalement les activités routières et de la baisse volontaire du chiffre d'affaires de certaines entités en cours de restructurations", a souligné Vinci. En France, le chiffre d'affaires a progresssé de 11% au premier trimestre 2005 à 2,876 milliards d'euros et Vinci souligne une progression de près de 20% du chiffre d'affaires de l'activité de construction. A l'international, le chiffre d'affaires a progressé de 5,4% à 1,53 milliard d'euros au premier trimestre 2005. Le pôle construction a réalisé au premier trimestre 2005 un chiffre d'affaires en hausse de 15,6% à 2,088 milliards d'euros (+14,9% à structure constante), dont 1,252 milliard d'euros réalisés en France. Vinci évoque à cet égard "des marchés toujours porteurs, particulièrement dans le batiment et dans les infrastructures de transport" en France. La construction à l'étranger est "soutenue" au Royaume-Uni et en Europe centrale. Le carnet de commandes de Vinci construction est supérieur à 9 milliards d'euros, représentant plus d'un an d'activité. Eurovia, la filiale routes du groupe, a réalisé un chiffre d'affaires de 1,030 milliards d'euros, en hausse de 3% (+0,3% à structure constante). A l'international, le chiffre d'affaires d'Eurovia intègre TE Beach, une société d'entretien routier opérant dans la région de Londres. Le pôle énergies a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 0,4% à 752,2 millions d'euros (-1,2% à structure comparable). Les concessions et les services ont réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 3,5% à 457,8 millions d'euros (+4% à structure comparable). La société d'autoroutes Cofiroute a enregistré une hausse de 5,5% de son chiffre d'affaires à 186 millions d'euros. Vinci Park a enregistré un chiffre d'affaires "stable" sur la période.

Redacteur