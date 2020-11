PARIS, 24 août 2005 (AFP) - Le titre du groupe français de construction et de services Vinci était en nette hausse mercredi dans les premiers échanges, alors que selon le quotidien le Figaro le groupe serait le seul candidat au rachat d'Autoroutes du Sud de la France (ASF), en cours de privatisation.

A 9H30 (7H30 GMT) à la Bourse de Paris, l'action Vinci prenait 2,49% à 72,05 euros, dans un marché en baisse de 0,12% à 4.431,03 points, tandis qu'ASF baissait de 1,52% à 48,65 euros. Selon le Figaro, Vinci qui avait confirmé mardi avoir déposé une offre sur ASF dans le cadre de l'appel à candidatures lancé par Bercy, "se révélerait être le seul candidat".

Le constructeur aurait déposé une offre par action "légèrement supérieure à 49 euros, correspondant au cours de clôture du titre le 22 août", et pourrait procéder au rachat via une offre mixte (en numéraire et en titres Vinci), ce qui lui éviterait de se surendetter, ajoute le journal. Le groupe de construction Vinci, qui possède déjà près de 23% du capital des Autoroutes du Sud de la France (ASF), avait confirmé mardi avoir déposé une offre auprès du gouvernement sur le premier concessionnaire autoroutier français.

Le gouvernement avait annoncé de son côté lundi soir que dix-huit investisseurs français et étrangers avait déposé une offre sur une ou plusieurs sociétés d'autoroutes à la clôture de l'appel à candidatures pour leur privatisation lundi.

Vinci, dont l'offre sur ASF était attendue, n'avait pas souhaité préciser mardi s'il avait déposé une offre sur les deux autres sociétés mises en ventes par l'Etat, la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (Sanef) et Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR).