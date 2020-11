Vinci Park remporte plusieurs contrats, se renforce en Autriche et au Canada

PARIS, 28 oct 2004 (AFP) - Vinci Park, la branche parking du groupe

français de construction et de services Vinci, a remporté plusieurs contrats

en France et s'est renforcé notamment en Autriche et au Canada, a indiqué

jeudi le groupe dans un communiqué.

Le groupe n'a pas précisé le montant des contrats. En France, le groupe a remporté trois contrats à Paris: la concession assortie de travaux du parc de stationnement Magenta (812 places) et du parc Champerret-Yser (1.550 places) ainsi que l'affermage du parc Concorde (980 places). Le groupe a également remporté la gestion du stationnement de la ville d'Ath en Belgique (1.600 places). En Autriche, il a pris une participation de 50% dans la société City Park qui gère 1.200 places. Au Canada, le groupe a remporté un contrat auprès de l'université du Québec à Montréal (2.400 places) et un autre à Toronto (400 places).

