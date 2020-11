PARIS, 4 fév 2005 (AFP) - Le titre Vinci progressait vendredi dans les premiers échanges, après la publication d'un chiffre d'affaires 2004 en hausse de 8% sur un an, au-dessus des attentes des analystes.

A 09H44 (08H44 GMT), Vinci gagnait 2,89% à 113,90 euros dans un marché en hausse de 0,33% à 3.941,85 points.

Julien Picard, analyste chez Fideuram Wargny, a salué dans une note une "excellente fin d'année et un chiffre d'affaires 2004 au-dessus des attentes". L'analyste attendait des ventes de 19,14 milliards d'euros, contre 19,556 mds EUR finalement publié par Vinci. Les analystes sondés par AFX, filiale financière de l'AFP, tablaient sur un chiffre d'affaires compris entre 19,1 et 19,2 mds EUR. "L'activité du groupe s'est bien comportée et a même montré une amélioration au cours du dernier trimestre grâce à la bonne performance de la France", relève l'analyste.

"Le quatrième trimestre affiche une progression de 12,8% alors que nous attendions une croissance de 6,4% !", précise-t-il. "Le groupe enregistre une très belle performance sur le dernier trimestre 2004", confirme Aurel Leven : la croissance sur ce trimestre "(+12,8% en courant, +11,3% à périmètre constant) est nettement au-dessus de nos attentes (+3,1% en courant, +2,7% à périmètre constant)", précise le courtier. "Avec un carnet de commandes d'environ 14 mds EUR, en hausse de 17% sur 12 mois et représentant près de 9,6 mois d'activité (contre 8,1 mois il y a un an), Vinci confirme des perspectives favorables pour 2005", ajoute Julien Picard, de Fideuram, qui maintient son opinion "achat" sur le titre et indique qu'il va réviser son objectif de cours.