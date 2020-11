PARIS, 12 jan 2005 (AFP) - Le groupe français de BTP Vinci a remporté deux

contrats de construction de réservoirs de gaz naturel liquéfié en Italie et au

Mexique pour des montants respectifs de 54 millions et 32 millions d'euros,

a-t-il indiqué mercredi dans un communiqué.

Le premier contrat concerne deux réservoirs de gaz naturel liquéfié à Brindisi (Italie) pour le compte de la société Brindisi LNG (British Gas et Enel), et représente un investissement de 390 millions d'euros, dont 14% pour Vinci soit 54 M EUR. Il sera exécuté par un groupement d'entreprises dont fait partie Vinci et les travaux débuteront en janvier pour trois ans et demi.

Au Mexique, il s'agit également de deux réservoirs de gaz naturel liquéfié construit pour le compte de la société SEMPRA (société américaine de commercialisation de gaz). Le montant total de l'investissement est de 400 millions et la part de Vinci est de 8%, soit 32 millions d'euros. Les travaux, qui ont débuté, doivent s'achever en décembre 2007.