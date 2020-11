PARIS, 18 jan 2005 (AFP) - Le groupe de construction Vinci a remporté, en

consortium, un contrat de concession pour le pont suspendu de Chiloé au Chili

qui représente un coût de 400 millions d'euros, a-t-il annoncé mardi dans un

communiqué.

Ce contrat comprend la conception, le financement, la construction, l'entretien et l'exploitation de l'ouvrage, en groupement avec l'allemand Hochtief, l'américain American Bridge, les chiliens Besalco et Tesca et dans lequel Vinci détient une participation de 27%.

Le pont de Chiloé, d'une longueur de 2.634 mètres, "sera le plus grand pont suspendu d'Amérique latine et l'un des dix plus grands ponts suspendus du monde", a précisé Vinci. Il reliera l'île de Chiloé au continent en franchissant le canal de Chacao.

Ce contrat va débuter par une phase d'ingénierie technique de 32 mois, qui sera suivie par une phase de construction de 65 mois pour une exploitation d'une durée de trente ans.