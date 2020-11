BUCAREST, 18 oct 2004 (AFP) - Vinci a signé lundi avec l'Etat roumain un

contrat d'un montant de 480 millions d'euros, portant sur la construction d'un

tronçon de 37 km d'autoroute de montagne entre Bucarest et Brasov, a annoncé

le PDG du groupe de construction français, Antoine Zacharias.

Ce contrat a été paraphé lundi à Bucarest par M. Zacharias et le ministre roumain des Transports, Tudor Mitrea, en présence des Premiers ministres français Jean-Pierre Raffarin et roumain Adrian Nastase. Il s'agit d'un contrat de partenariat public-privé d'un montant de 480 millions d'euros "hors financement et hors exploitation", a expliqué à la presse le PDG de Vinci. La semaine dernière, une source gouvernementale avait évoqué de son côté un montant total de 700 millions d'euros.

Le contrat d'une durée de trente ans porte sur la construction, le financement et la maintenance d'un tronçon de 37 km entre Comarnic et Predeal, sur l'autoroute Bucarest-Brasov. Les travaux comportent 37 ponts et quatre tunnels, dont un de 2,7 km de long. Le démarrage des travaux "est conditionné par la levée du financement nécessaire à la réalisation du projet", a ajouté M. Zacharias, précisant que le groupe avait l'intention de trouver ce financement par le biais d'un emprunt obligataire.

Les travaux devraient débuter fin 2005, après un an d'études techniques, et durer quatre ans. Vinci exploitera ensuite le nouveau tronçon pendant 25 ans. "Ce contrat s'inscrit dans le coeur de notre volonté de développer au sein de Vinci la partie concessions, pour apporter encore plus de solidité à nos résultats en Europe centrale et orientale où Vinci réalise déjà un milliard d'euros de chiffre d'affaires par an", a expliqué M. Zacharias.

Le partenariat public-privé et la forme retenue pour ce contrat permettent de confier à des opérateurs privés le financement, la construction et l'exploitation d'ouvrages publics en contrepartie de péages où, dans le cas présent, de paiements publics liés à la disponibilité de l'ouvrage.