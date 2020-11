PARIS, 13 juin 2005 (AFP) - UBS a relevé lundi son objectif de cours sur Vinci à 75 euros contre 70 jusqu'ici en soulignant le dynamisme et les bonnes perspectives de l'activité construction du groupe.

"Après les remarquables performances de l'activité de construction en France" pour Vinci au premier trimestre, tirées à la hausse par les concessions, "les chiffres d'avril pour le marché français nous semblent particulièrement positifs", explique UBS.

La banque suisse souligne le dynamisme général du secteur en France en avril avec la "progression de 11,7% des mises en chantier de logements depuis janvier (+12,8% pour les permis de construire) et un nouveau rebond des mises en chantier dans l'immobilier non résidentiel".

UBS a relevé ses estimations de croissance du chiffre d'affaires de la division de construction en France, de 5,6 % à 8,3 %, "ce qui devrait améliorer les marges d'exploitation et la génération de liquidité". "La France devrait représenter selon nos calculs 79% du résultat d'exploitation du groupe en 2005. Nous relevons nos prévisions pour 2005 et 2006, de respectivement 3% et 3,3% pour le résultat d'exploitation, et de 3,7% et 3% pour le bénéfice par action", détaille UBS.

A 12H08 (10H08 GMT), l'action Vinci gagnait 0,38% à 65,35 euros, dans un marché en hausse de 0,21%.