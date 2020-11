FORT-DE-FRANCE, 19 mars 2005 (AFP) - Le ministre délégué au Logement et à la Ville Marc-Philippe Daubresse a annoncé vendredi à Fort-de-France des mesures en faveur de l'emploi et du logement en Martinique.

En matière de logement, le ministre a indiqué au cours d'un point de presse qu'il allait doubler le nombre de logements locatifs sociaux et en accession à la propriété et prendre des mesures sur le foncier.

Le ministre a par ailleurs annoncé le déblocage de 200 prêts à taux zéro supplémentaires dès cette année et 150 à 200 logements dans le parc ancien pour les mettre à loyer maîtrisé. En matière de rénovation urbaine, Marc-Philippe Daubresse a annoncé une opération de 176 millions d'euros à Fort-de-France. En outre, il a ajouté que 5.000 contrats d'avenir par an pour les RMistes allaient être mis en place. Samedi, le ministre délégué doit signer une déclaration commune Etat-Conseil général avant de s'entretenir avec le maire honoraire et poète martiniquais Aimé Césaire.

