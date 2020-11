LYON, 18 nov 2004 (AFP) - La municipalité de Lyon va organiser en décembre

une consultation d'habitants du centre ville, pour savoir s'ils souhaitent

pérenniser ou non une expérience menée en septembre, limitant la vitesse à 30

km/h dans plusieurs arrondissements de la ville.

Ce secteur, présenté comme le plus étendu des secteurs limités à 30 km/h en France, inclut partiellement quatre arrondissements, en excluant les quais du Rhône et de la Saône, qui sont des voies de grande circulation et de transit.

Il représente environ 86 km de voirie, a précisé Jean-Louis Touraine, l'adjoint au maire PS chargé des déplacements, lors d'une conférence de presse jeudi à Lyon.

Quelque 60.000 électeurs lyonnais habitant dans ce périmètre vont être consultés par courrier en décembre sur cette mesure qui pourrait être mise en place, en cas de réponse favorable, à partir d'avril 2005.

Les résultats de la consultation, qui coûtera 45.000 euros à la municipalité, seront rendus publics début 2005. "Le premier objectif de la +zone 30+ c'est évidemment la sécurité", a affirmé M. Touraine, qui espère également une "modification de la qualité de vie en ville".

Le coût total de cette initiative, qui devrait être accompagnée d'aménagements de la voirie, n'a pas encore été évalué.