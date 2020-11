PARIS, 14 oct 2004 (AFP) - Quelque 130 agglomérations grandes ou petites

vont participer pendant quatre jours, du 14 au 17 octobre, à l'opération

"Vivre les villes" qui vise à faire connaître et comprendre l'urbanisme aux

principaux intéressés, les habitants.

Cette nouvelle opération annuelle, organisée par le ministère de la Culture et de la Communication et celui de l'Equipement, des Transports, de l'Aménagement du territoire, du Tourisme et de la Mer, "a pour objectif de mieux faire comprendre à tous les publics la constitution, le fonctionnement et l'évolution des villes", selon ses organisateurs.

Renaud Donnedieu de Vabres, souligne le ministère de la Culture,"a souhaité que +Vivre les villes+ soit un véritable événement populaire et pédagogique. Son ambition est de permettre aux habitants d'appréhender les problématiques et les enjeux du développement urbain, d'une manière ludique et festive". Pendant quatre jours seront proposés des visites de quartiers guidées par des architectes et des aménageurs, des présentations de maquettes, des films sur l'architecture et la ville, des expositions. Le programme détaillé des 300 manifestations prévues est sur le site de l'opération (www.vivrelesvilles.fr).

"Vivre les Villes" constitue le volet français de la Fête européenne de l'architecture initiée par le réseau européen GAUDI (Gouvernance - Architecture - Urbanisme : Démocratie et Interaction) coordonné par l'Institut français d'architecture. Samedi, au ministère de la Culture et de la Communication, est prévue une table ronde européenne sur le thème "L'architecture : une culture à partager", réunissant des représentants des 25 pays de l'Union européenne.