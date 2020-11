STOCKHOLM, 4 oct (AFP) - Le groupe suédois Volvo a obtenu de Washington des

contrats d'un montant total de 30 millions de dollars pour fabriquer et livrer

en Irak des équipements de construction, a-t-il annoncé lundi.

Les contrats prévoient dans un délai de deux ans la livraison de plus de 200 engins de chantier devant servir à la reconstruction de l'Irak, a précisé le groupe dans un communiqué.

La fabrication sera assurée par différentes usines du groupe, en Suède, au Canada, en Allemagne, en Pologne et aux Etats-Unis. Les premières livraisons sont prévues pour le mois de novembre.

Les équipements seront acheminés par voie maritime jusqu'à Bagdad et Bassorah (dans le sud de l'Irak), sous le contrôle des autorités irakiennes. Volvo Construction Equipment (Volvo CE) a opéré en Irak pendant plusieurs années et a développé de bonnes relations de travail avec des responsables irakiens locaux et régionaux, a souligné le groupe. Outre les engins de construction, Volvo Group fabrique des poids lourds (marques Volvo, Renault et Mack), des autobus et des moteurs marins. Volvo Cars (voitures) est une filiale du groupe américain Ford.