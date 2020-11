VIENNE, 16 nov (AFP) - Le groupe autrichien de matériaux de construction

Wienerberger a annoncé mardi une hausse de 61% de son bénéfice net sur neuf

mois, à 155,5 millions d'euros.

Au cours de la période sous revue, le résultat opérationnel (Ebit) a progressé de 45%, à 217,7 M EUR, tandis que le chiffre d'affaires s'est accru de 12%, à 1,326 milliard EUR, a indiqué le numéro un mondial de la brique dans un communiqué publié à son siège de Vienne.

Le résultat avant excédent brut d'exploitation (EBITDA) a parallèlement progressé de 23%, à 318 M EUR. Le président du comité de direction du groupe, Wolfgang Reithofer, a annoncé que Wienerberger allait dépasser ses objectifs pour l'année 2004, soit une progression de 10% du bénéfice par action.

M. Reithofer a estimé que ces "bons résultats" étaient le résultat de la stratégie de croissance de l'entreprise, notamment dans les marchés en hausse d'Europe centrale, et de l'optimisation de son outil de production. Il a annoncé que son groupe, l'un des leaders mondiaux de la brique de construction, présent en Europe et en Amérique du Nord, allait poursuivre sa stratégie de croissance externe en investissant 600 M EUR cette année. A la fin août, le groupe autrichien avait racheté pour 132 M EUR le fabricant de briques britannique "thebrickbusiness" (TBB) pour prendre la 3ème place sur le marché britannique de la brique derrière CRH et Hanson, avec une part de marché passant de 3 à 17%.

Wienerberger avait également racheté pour 13 M EUR une usine de fabrication de briques à Ockley. Le site, bien qu'à l'arrêt, est considéré comme ayant une "importance stratégique majeure" en raison de ses stocks et de sa proximité de Londres. Le groupe autrichien avait également investi 33,5 millions d'euros à Pottelberg (Belgique) et Seltz (Bas-Rhin, France) dans les usines de tuiles de sa filiale Koramic. Wienerberger avait expliqué cet investissement par la hausse de la demande de tuiles de qualité en France et en Belgique.