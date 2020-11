VIENNE, 11 avr 2005 (AFP) - Le groupe autrichien Wienerberger, numéro un mondial de la brique, a annoncé lundi l'émission de 300 millions d'euros d'obligations pour consolider sa croissance.

Cette opération est notamment destinée à refinancer le rachat en septembre du fabricant britannique de briques "thebrickbusiness" (TBB) pour 132,4 M EUR, a indiqué Wienerberger dans un communiqué publié à son siège de Vienne.

Les obligations d'une durée de sept et de dix ans seront émises en Autriche et au Luxembourg, et sont destinées aux investisseurs institutionnels internationaux ainsi qu'aux investisseurs privés autrichiens, est-il précisé dans le communiqué.

En février, Wienerberger avait annoncé une hausse de 38% de son résultat d'exploitation (Ebit) 2004, à 257,2 M EUR, et de 14% de son chiffre d'affaires, à 1,758 milliard EUR.

Le groupe, qui a multiplié les rachats depuis 2001 et possède 235 usines dans 24 pays, a indiqué avoir consacré 630 M EUR à son expansion en 2004.

Le rachat de TBB lui a permis de prendre la 3ème place sur le marché britannique de la brique derrière CRH et Hanson, avec une part de marché de 17%.

Wienerberger veut désormais "consolider sa position leader sur les marchés où il est déjà présent et poursuivre pas à pas son expansion sur de nouveaux marchés, en conservant un objectif une coissance annuelle des résultats de 10% au moins", a affirmé son PDG, Wolfgang Reithofer.