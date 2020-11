VIENNE, 27 août (AFP) - Le groupe autrichien de matériaux de construction

Wienerberger a annoncé lundi avoir racheté pour 132,4 millions d'euros le

fabricant de briques britannique "thebrickbusiness" (TBB).

Peu représenté jusqu'à présent en Grande-Bretagne, le n°1 mondial de la

brique prend la 3ème place sur le marché britannique de la brique derrière CRH

et Hanson, avec une part de marché passant de 3 à 17%.

"L'achat de TBB représente un développement stratégique important pour nous, la Grande-Bretagne étant de loin le plus grand marché européen pour les briques de façade", souligne le PDG de Wienerberger, Wolfgang Reithofer. Le prix d'achat (90 M de livres, soit 132,4 M EUR) comprend la reprise des dettes de TBB, qui a affiché un excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté de 24,2 M EUR et un chiffre d'affaires de 93,8 M EUR pour l'année comptable 2003/2004.

Le groupe britannique, créé en 2002 par la fusion d'Ambion Brick et de Chelwood Brick, possède neuf usines et emploie 680 personnes. "La répartition géographique des usines de TBB est idéale, avec un accès direct aux marchés locaux", estime M. Reithofer. Wienerberger a par ailleurs racheté pour 12,6 millions d'euros une usine de fabrication de briques à Ockley. Le site, bien qu'à l'arrêt, est considéré comme ayant une "importance stratégique majeure" en raison de ses stocks et de sa proximité de Londres. Wienerberger, qui a multiplié les rachats depuis 2001, a affiché une hausse de 70% de son bénéfice net à 82,3 millions d'euros au premier semestre 2004, contre un bénéfice de 48,4 millions d'euros au premier semestre 2003.