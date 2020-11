FRANCFORT (Allemagne), 7 déc (AFP) - L'assureur allemand Allianz et le

réassureur Munich Ré ont affirmé que la décision d'un tribunal américain sur

la couverture des attentats contre le World Trade Center en 2001 n'aurait "pas

d'impact négatif" sur leurs résultats ou leurs provisions.

Un tribunal de New York a estimé lundi que la tragédie du 11 septembre équivalait à deux attentats et non à un seul, et devait donc donner lieu pour neuf assureurs du site au paiement de deux primes et non une.

"Cette décision se traduira au maximum par une charge supplémentaire nette (après réassurance) de 80 millions d'euros" pour Allianz, qui n'aura toutefois "aucun impact négatif sur les résultats" du groupe, a dit mardi un porte-parole.

La filiale américaine Allianz Global Risks était l'un des assureurs des tours jumelles de New York. Cette estimation n'est toutefois pas définitive, a indiqué le porte-parole, assurant que le montant final dépendra de "négociations menées hors du tribunal avec Larry Silverstein", détenteur du bail du World Trade Center. Allianz n'a pas voulu donner le montant global de son exposition aux attentats.

Le premier réassureur mondial, l'allemand Munich Ré, a également affirmé mardi que la décision de justice "n'aura aucun effet sur nos résultats" et "ne se traduira pas par une provision supplémentaire dans nos comptes." Au total, Munich Ré estime à 2,6 milliards d'euros son exposition aux attaques du 11 septembre, provisions incluses, a dit une porte-parole. La Bourse de Francfort était rassurée par les réactions des deux groupes allemands: vers 10h15 GMT, le titre Allianz était stable (-0,01% à 95,70 EUR) tandius que celui de Munich Ré montait de 0,84% à 89,27 EUR, sur un marché en hausse de 0,36%.