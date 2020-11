PARIS, 7 déc 2004 (AFP) - Le réassureur français Scor a contesté mardi le

jugement d'un tribunal de New York selon lequel la tragédie du World Trade

Center le 11 septembre 2001 équivalait à deux attentats et non un, et doit

donc donner lieu pour neuf assureurs du site au paiement de deux primes et non

une.

Scor, réassureur de l'allemand Allianz, qui est concerné par ce jugement, "considère que ce verdict va à l'encontre des termes et conditions de la police d'assurance en vigueur ainsi que de la volonté des parties". "Scor donnera tout son appui à Allianz pour que cette décision soit remise en cause", indique-t-il. Vers 08h20 GMT, le titre Scor dévissait de 6% à la Bourse de Paris à 1,41 euro, sur un marché quasi-stable. Un autre tribunal avait au printemps pris la décision inverse pour une douzaine d'autres compagnies assurant également le site, estimant qu'il ne s'agissait là que d'une attaque. Ces assureurs étaient liés par un texte évoquant "un" événement, ce qui n'était pas le cas de ceux concernés par la décision de lundi.

