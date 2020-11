VERSAILLES, 12 mai 2005 (AFP) - Lors d'une visite à Chanteloup-les-Vignes, Mantes-la-Ville et Mantes-la-Jolie (Yvelines), jeudi, le préfet des Yvelines Bernard Niquet a annoncé qu'une dizaine de projets étaient proposés dans le département à l'Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU).

Les dossiers de Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville et Chanteloup-les-Vignes ont déjà été validés par l'ANRU a-t-il précisé, les autres concernent les villes de Trappes, Sartrouville, Les Mureaux, Ecquevilly ainsi que Poissy Carrières-sous-Poissy, la Verrière et Plaisir.

Le coût total de l'ensemble de ces projets devrait dépasser les 1,2 milliard d'euros pour la période 2004-2008, l'ANRU contribuant à hauteur de plus de 420 millions d'euros.

Environ 4.200 logements sociaux feront l'objet d'une démolition compensé par la contruction d'un logement social selon la règle du 1 pour 1. En plus des démolitions, le préfet a annoncé la réhabilitation de plus de 8.500 logements ainsi que des opérations de résidentialisation concernant 11.000 logements.

Ainsi, dans le mantois, 1.149 logements sociaux vont être démolis avec reconstruction de 119 dans les quartiers ANRU, 110 dans les communes de Mantes-la-Jolie et Mantes la ville, 555 dans la communauté d'agglomération et 365 dans le département A Chanteloup-les-Vignes sur 118 démolitions, financées par l'ANRU, 40 logements seront reconstruits sur le site et 78 sur le reste du département.

Pour le préfet des Yvelines ces projets de rénovation urbaine sont d'abord et avant tout destinés à améliorer la vie des habitants des quartiers concernés.