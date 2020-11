PARIS, 17 juin 2005 (AFP) - Le couturier Yves Saint Laurent et l'homme d'affaires Pierre Bergé se séparent du château Gabriel à Bénerville (Calvados, ouest de la France) sur les hauteurs de Deauville, acquis en 1978, a-t-on appris vendredi auprès de l'agence immobilière en charge de la vente.

La propriété luxueuse de style anglo-normand est à vendre pour 20 millions d'euros, indique-t-on de même source confirmant les informations parues dans le quotidien américain International Herald Tribune. Ce manoir, qui date de 1874 et a une surface de 850 m2 habitables, est situé dans un parc de 30 hectares avec différents jardins (clos, japonais, exotique, parc à biches etc), un étang et des bois dominant la mer.

Il comporte également un héliport, des écuries, une datcha etc. Château Gabriel était à l'abandon quand Yves Saint-Laurent et Pierre Bergé l'ont racheté en 1978.

"Il a fallu trois ans de travaux rien que pour le manoir qui comporte entre autre neuf chambres dont chacune porte le nom d'un des héros du roman +A la Recherche du temps perdu+ de Marcel Proust. Celle de Yves Saint Laurent s'appelle Charles Swann et celle de Pierre Bergé, Charlus", précise à l'AFP Quito Fierro, de l'agence Emile Garcin.

Selon lui, la propriété devrait attirer surtout des acheteurs étrangers et notamment américains car "les Français qui ont le potentiel d'achat se comptent sur les doigts d'une main". MM. Bergé et Saint Laurent ont encore d'autres propriétés dont celles au Maroc, situées à Marrakech et à Tanger.