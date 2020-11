BRUXELLES, 14 mars 2005 (AFP) - La production dans le secteur de la construction de la zone euro a reculé de 0,3% au quatrième trimestre 2004 par rapport au troisième, et de 1% sur un an, selon les données corrigées des variations saisonnières, publiées lundi par l'Office européen des statistiques Eurostat.

La production dans ce secteur avait déjà reculé de 0,2% au premier trimestre, de 0,7% au deuxième et de 0,4% au troisième (chiffre révisé). Par secteur, le bâtiment a reculé de 0,4% entre octobre et décembre 2004, après une baisse de 0,6% entre juillet et septembre, et le génie civil de 1,2%, après un repli de 0,2%.

Dans l'ensemble de l'Union européenne (UE-25), la production dans le secteur de la construction a accusé une baisse de 0,1% au quatrième trimestre, après un recul de 0,3% le trimestre précédent. Sur un an, (quatrième trimestre par rapport au même trimestre de 2003), la production a diminué de 0,6% dans l'UE-25.

Parmi les Etats, les plus fortes hausses trimestrielles ont été enregistrées en Slovaquie (+11,7%), en Pologne (+4,7%) et en Estonie (+2,9%), tandis que les plus fortes l'ont été au Portugal (-7,1%), en Slovénie (-6,7%) et au Luxembourg (-2,9%).

Sur base d'une comparaison annuelle (4ème trimestre 2004 comparé au 4ème trimestre 2003), les plus fortes hausses ont été observées en Slovaquie (+14,3%), en Estonie (+6,9%) et en Hongrie (+6,3%). Les reculs les plus marqués ont été constatés en Allemagne (-7,2%), au Portugal (-6,6%) et au Luxembourg (-6%).