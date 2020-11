BRUXELLES, 12 sept 2005 (AFP) - La production du secteur de la construction dans la zone euro a augmenté de 1,6% au 2e trimestre 2005 par rapport au trimestre précédent, selon les données corrigées des variations saisonnières publiées lundi par l'Office européen des statistiques Eurostat.

Sur un an, la production est en baisse de 0,3%. Dans l'ensemble de l'Union européenne (UE-25), la production dans la construction a augmenté de 1,7% sur le trimestre et de 0,4% sur un an. Les hausses trimestrielles les plus fortes ont été enregistrées en Estonie (+10,5%), en Slovénie (+9,1%) et en Pologne (+8,2%). La seule baisse a été observée au Portugal (-0,6%).

Le secteur du bâtiment a augmenté de 1,3% dans la zone euro et de 1,7% dans l'UE-25. Le secteur du génie civil a augmenté de 1,9% dans la zone euro et de 0,4% dans l'ensemble de l'Union européenne.