PARIS, 23 juil 2004 (AFP) - L'action d'Autoroutes du Sud de la France

reculait vendredi matin, les investisseurs restant sur leur faim après le

silence de la direction du groupe sur le trafic au mois de juillet.



A 11H33 (09H33 GMT), ASF perdait 0,99% à 32,92 euros, tandis que l'indice CAC 40 prenait 0,10% à 3.576,55 points. "Lors de la conférence téléphonique, le groupe n'a pas donné d'indications précises sur l'évolution du trafic début juillet et sur l'impact de la baisse des réservations hôtelières dans le sud-est de la France" déplore le courtier Aurel Leven, dans une note à ses clients.

"L'évolution du trafic sur le 3T04 sera déterminante sachant que ce trimestre représente plus de 30% du chiffre d'affaires annuel des péages", ajoute le courtier. ASF a réalisé au premier semestre 2004 un chiffre d'affaires en hausse de 7,8% à 1,105 milliard d'euros, dont 1,083 milliard d'euros de recettes de péages. Le groupe n'a pas non plus formulé de prévisions de résultats pour le semestre écoulé.

Le chiffre d'affaires du premier semestre est conforme aux attentes, selon Aurel Leven et CM CIC. "Le trafic est en augmentation de 3,7% à réseau stable et de 4,5% avec l'ouverture des nouvelles sections, d'où par différence un effet prix de 3,5% supérieur à notre anticipation de +3,1%", commente Christian Duchesne, l'analyste du CM CIC, qui remarque une part plus grande des poids lourds dans les recettes.

"L'analyse de la croissance montre un tassement de la croissance dans la vallée du Rhône (A7) laquelle est compensée par l'évolution du trafic sur le reste du réseau", commente l'analyste.