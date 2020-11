PARIS, 13 août 2004 (AFP) - L'action du groupe de construction et de

concessions Eiffage montait vendredi à la Bourse de Paris, profitant de la

belle progression de son chiffre d'affaires au premier semestre 2004.



A 09H57 (07H57 GMT), Eiffage prenait 3,71% à 71,30 euros, dans un marché en baisse de 0,57% à 3.474,18 points.

"Mon opinion (sur le titre) est positive, très positive. Ils ont publié un chiffre d'affaires meilleur que le consensus qui était de 3,49 mds EUR environ", contre un chiffre d'affaires de 3,742 milliards d'euros annoncé par le groupe, expliquait le vendeur d'une banque belgo-néerlandaise.

Pour CM-CIC Securities, qui attendait 3,482 mds EUR, "la croissance externe a dépassé à nos attentes, et la société fera de nouvelles prévisions de chiffre d'affaires à l'occasion de l'arrêté de ses résultats semestriels le 8 septembre".

De plus, "le carnet de commandes se maintient à un niveau élevé, proche de celui atteint au premier trimestre à 6,9 mds EUR (et) le groupe confirme la tendance positive de tous ses métiers enregistrée depuis un an", poursuit le courtier.